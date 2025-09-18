Abertura dos Jogos Escolares Municipais reúne esporte e educação no Teatro Adamastor





A abertura dos Jogos Escolares Municipais (JEM), maior festival esportivo pedagógico da rede municipal, teve início nesta quarta-feira (17) no Teatro Adamastor. A cerimônia reuniu professores de educação física e coordenadores pedagógicos da rede municipal, celebrando a 12ª edição do evento.

Com o tema “Os jogos como cultura, corpo e movimento”, o JEM envolve educandos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em diversas práticas de jogos, com atitude cooperativa e solidária, promovendo também um intercâmbio sociocultural entre as escolas.

Neste ano, além das tradicionais etapas Escolar e Regional, a novidade é a etapa Municipal. As modalidades contemplam práticas individuais e coletivas, como atletismo, dama, xadrez, corda em equipe, futebol, queimada, pique bandeira, resgate e dominó. Todas as atividades são fundamentadas na Proposta Curricular da rede municipal.

A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Thiago Surfista, do secretário de Educação, Silvio Rodrigues e do secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Tavares, que ressaltaram a importância da parceria entre educação e esporte para a cidade.

A diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas da Secretaria de Educação, Daniela Hikawa, destacou o papel do JEM para os estudantes, que desenvolvem competências como cooperação, respeito e consciência corporal nos alunos e a gestão de emoções diante das frustrações e vitórias, além do conjunto de ações envolvidas, que vai além do esporte tradicional.

O público também acompanhou um encontro formativo com representantes do núcleo educativo do Museu do Futebol, dentre eles, Marcelo Continelli e Emerson Prata. A equipe do museu vem atuando como parceira pedagógica, usando o futebol como ferramenta multidisciplinar em sala de aula para alunos da EJA da Prefeitura de Guarulhos.

Mais de 80 mil alunos participarão da etapa Escolar, atividades esportivas realizadas diretamente nas unidades escolares. Já na etapa Regional, aproximadamente 3,8 mil alunos representam suas escolas em disputas entre diferentes regiões da cidade. Por fim, a etapa Municipal reunirá cerca de 200 alunos classificados.

O evento contou ainda com a apresentações de teatro e dança, que foram protagonizadas pelos alunos surdos das classes bilíngues da EPG Crispiniano Soares, e do grupo de alunas da ginástica rítmica do CEU Pimentas.

Nova Mascote

Em 2025, o JEM ganhou uma nova mascote, a Tiana, homenagem à onça-pintada do Zoológico da Prefeitura de Guarulhos, que chegou ao parque ainda bebê e faleceu recentemente. A mascote “em memória” simboliza força, sabedoria, proteção e poder de conexão com a natureza e com o mundo.

O desenho que representa Tiana foi feito pelo aluno Andrey Nicollas Santos Regis, da EPG Gabriela Mistral, que também foi homenageado pelo talento artístico. A escolha da ilustração em meio a outras disponíveis, foi feita por meio de votação foi aberta à população no perfil oficial da Prefeitura de Guarulhos no Instagram.