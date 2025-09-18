Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos de culinária japonesa e infantil no CEU Continental





Na próxima segunda-feira (22) o CEU Continental abre as inscrições para dois cursos gratuitos: culinária japonesa para adultos e culinária infantil. As aulas prometem unir aprendizado, técnicas de gastronomia e muito sabor. As vagas são limitadas.

Os interessados devem se inscrever presencialmente para ambos os cursos a partir das 8h, na secretaria da unidade, localizada na rua Alzimar Vargas Batista, 284, no Parque Continental.

No dia 25 de setembro, às 15h, começa o curso de culinária infantil para crianças entre 7 e 11 anos. As aulas ensinam de forma lúdica e divertida receitas que estimulam a autonomia e a imaginação dos pequenos.

Já no dia 26 de setembro, das 8h às 12h, terá início o curso de culinária japonesa, voltado para maiores de 18 anos. Os participantes poderão aprender técnicas e receitas tradicionais da culinária oriental, explorando sabores autênticos e colocando a criatividade em prática.

Para mais informações o CEU Continental colocou à disposição o telefone (11) 2086-1002.