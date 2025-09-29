Guarulhos abre Semana do Idoso com atividades e serviços na Cidade Soberana





Cerca de 70 idosos participaram nesta segunda-feira (29) da abertura da Semana do Idoso que contou com música, dança, atividades físicas do projeto Movimento 60+ Ativação e vários serviços gratuitos: aferição da pressão arterial e orientação médica (UBS Soberana), corte de cabelo e manicure, orientação jurídica (OAB/Guarulhos), exame oftalmológico, além de atendimentos com nutricionista e de inclusão digital (Subsecretaria de Políticas para o Idoso), de assistência social e da van do CadÚnico (Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil), na EPG Pastor Sebastião Luiz da Fonseca, localizada na praça Estrela, Cidade Soberana.

A iniciativa da subsecretaria acontece em alusão ao Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, e prossegue ao longo da semana com as mesmas atividades, das 8h às 14h, em quatro outros polos do Movimento 60+ Ativação.

Para a subsecretária de Políticas para o Idoso, Cristina Santana Gonçalves, que acompanhou as atividades, é uma data para celebrar os direitos já conquistados pelos idosos como a Carteira do Idoso (gratuidade em passagens de ônibus para outros municípios e estados), o Benefício da Prestação Continuada – BPC (salário mínimo para idosos em vulnerabilidade social), entre outros.

A gestora destacou ainda a importância do projeto Movimento 60+ Ativação, que a Prefeitura desenvolve em 43 polos espalhados pela cidade para pessoas com 60 anos ou mais, o qual visa à promoção do envelhecimento saudável e ativo.

A dona de casa Edite Ferreira da Silva, de 65 anos, frequenta o polo Praça Estrela duas vezes por semana, onde faz ginástica, dança e joga bola. Ela aprovou a ação por concentrar vários serviços no mesmo local e aproveitou para verificar a pressão arterial e fazer a unha gratuitamente.

Já o conferente aposentado Domingos Antonio de Souza, de 70 anos, apelidado de Raul, por ser fã do cantor Raul Seixas, ficou feliz pela oportunidade de buscar orientação jurídica e checar a pressão arterial, que estava normal.

Acompanhado da esposa Elvira, de 66 anos, com quem está casado há 46 anos, ele contou que faz atividades no polo para se manter ativo junto com a esposa, que é cardíaca.

Programação Semana do Idoso

Nesta terça-feira (30) será a vez do polo na Paróquia Santa Cruz do Taboão (rua Maria Elisa, 112, no Jardim Tamassia) receber a mesma programação, seguido do polo CIC Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53, no Pimentas) no dia 1º de outubro (quarta-feira), Núcleo do Idoso (rua dos Jesuítas, 483, na Cidade Industrial Satélite) na quinta-feira (2), e polo Palmira (rua Augusta dos Santos Augusto, 47, no Jardim Palmira) no dia 3 (sexta-feira).