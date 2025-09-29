Encontro de pessoas com deficiência auditiva marca Dia Nacional do Surdo em Guarulhos





A Prefeitura de Guarulhos promoveu na sexta-feira (26) mais uma edição do Café com Surdos que reuniu 20 pessoas com deficiência auditiva e acompanhantes na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo. O encontro de interação e troca de experiências do segmento marcou o Dia Nacional do Surdo, instituído pela Lei nº 11.796/2008.

De acordo com a subsecretária da pasta, Mayara Maia, o evento foi pensado como um espaço de diálogo e acolhimento, com o objetivo de fortalecer a visibilidade da comunidade surda e mostrar que a inclusão se faz no cotidiano, com respeito e acessibilidade.

Com muita descontração, as pessoas com deficiência auditiva interagiram entre si e puderam apreciar uma mesa de café e participar de sorteio de brindes. Elas contaram com o trabalho de duas intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), uma da subsecretaria e outra do Centro de Apoio Técnico (CAT) da Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de Guarulhos, e ainda teve palestra sobre os tipos de violência, ministrado pela assistente social do CAT.

Além disso, os participantes receberam informações sobre os serviços disponibilizados pela pasta, como a Central de Libras, que atende por agendamento, o Cartão Fácil Acessível (gratuidade no transporte público municipal), entre outros.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.