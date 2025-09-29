Teatro Padre Bento oferece aulas gratuitas de dança às terças e quintas-feiras

O Teatro Padre Bento está de portas abertas a quem deseja aprender a dançar com aulas gratuitas. Às terças-feiras o espaço oferece aulas de samba rock, das 19h30 às 21h e, às quintas-feiras, de samba de gafieira, no mesmo horário.

Oferecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Guarulhos, muito além de uma atividade recreativa, a dança oferece inúmeros benefícios para o desenvolvimento pessoal e para a saúde. Coordenação motora, flexibilidade e saúde cardiovascular são alguns pontos nos quais pode-se observar melhora na saúde de acordo com a prática. Para a saúde mental, a dança também pode reduzir o estresse e a ansiedade.

Serviço

Aulas de dança (participação gratuita)

Terças-feiras, das 19h30 às 21h – samba rock, das 19h30 às 21h

Quintas-feiras, das 19h30 às 21h – samba de gafieira

Local: Teatro Padre Bento (rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade)