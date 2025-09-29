Prefeitura mantém combate ao Aedes aegypti e atende 26 bairros

Mesmo com as chuvas no início da semana, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Guarulhos manteve as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti (transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela) e levou bloqueios, vistorias e atendimentos a denúncias de possíveis focos a 26 bairros.
Na segunda-feira (22), as equipes se dedicaram exclusivamente ao atendimento de denúncias no Picanço, Gopoúva, Taboão e Vila Augusta.
Na terça-feira (23), os agentes estiveram em campo com bloqueios no Parque São Miguel, visitas a pontos estratégicos no Itapegica e resposta a denúncias no Taboão, no Parque Cecap e no Centro.
Na quarta-feira (24), o bloqueio aconteceu na Cidade Soberana, com inspeções em pontos estratégicos da Vila Rio de Janeiro, Jardim Paulista e Parque Continental, além do atendimento a denúncias no Pimentas, no Jardim Fortaleza e na Vila Any.
Na quinta-feira (25), as ações de bloqueios seguiram na Cidade Soberana, no Parque Cecap e no Macedo. Pontos estratégicos foram vistoriados na Água Chata, na Cidade Aracília, no Jardim Piratininga e na Vila Izildinha, e atendimento de denúncias no Parque Cecap, na Vila Fátima e no Bonsucesso.
Na sexta-feira (26), houve bloqueios na Vila Bremen e na Vila Rosália, enquanto denúncias foram solucionadas no Jardim São João, na Vila Fátima e na Jardim Bananal.
A Prefeitura reforça que a colaboração dos moradores é essencial para o sucesso das ações. Manter quintais limpos, eliminar recipientes que possam acumular água e receber os agentes ajuda a interromper o ciclo de reprodução do mosquito e a proteger toda a população.