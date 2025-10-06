GCM prende dois traficantes e apreende quase 3 kg de drogas em ações no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois traficantes e apreendeu quase 3 kg de drogas em diferentes ações realizadas no fim de semana nos bairros Jardim Tranquilidade e Jardim Gopoúva.
Na madrugada de sábado (4), equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), com apoio de motocicletas, prenderam um homem no Jardim Tranquilidade. Com ele, foram encontradas 276 porções de cocaína, 173 de maconha, R$ 129 em dinheiro e anotações do tráfico.
Já no domingo (5), no Jardim Gopoúva, agentes do Canil e da Romu realizaram duas intervenções. Na primeira, a GCM localizou uma mochila com 323 porções de cocaína e 137 de maconha. Na segunda ação, um traficante foi preso com 520 porções de cocaína, 47 de maconha e R$ 42 em espécie.
As ações integradas da GCM resultaram na retirada de significativa quantidade de entorpecentes das ruas e reforçam o compromisso da corporação com o combate ao tráfico e a segurança da população.