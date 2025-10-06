Festa da Primavera no CEU Presidente Dutra celebra estação mais colorida do ano









Alunos do Ensino Fundamental e da EJA da EPG Jorge Amado e da Educação Infantil da EPG Zélia Gattai participaram na quinta-feira (2) da celebração da chegada da estação mais florida e colorida do ano, na 2ª edição da Festa da Primavera, no CEU Presidente Dutra. Durante o evento, os alunos puderam conferir rico recorte das ações culturais desenvolvidas pelas turmas dos cursos oferecidos pelo equipamento.

Na oportunidade, os educandos assistiram às apresentações musicais de alunos da professora Adriana Rolim, dos cursos de canto coral, flauta e teclado e dos alunos de violino, violoncelo e viola do professor Athos Rogério Marconato. O evento contou ainda com exposição de fuxicos, flores de tecidos, confeccionados pelos alunos da professora Maria Isabel Melo da Silva, e com customização em tecido dos alunos da professora Marin Koga. Com as turmas da EJA, o DJ Hugo Batista agitou a festa com discotecagem de ritmos dançantes.

Ação alinhada à proposta curricular da rede municipal, a Festa da Primavera é resultado de um projeto no qual as crianças brincaram e exploram elementos da natureza durante as aulas, desfrutando de aprendizagens que incentivam a conscientização ambiental e as práticas sustentáveis, promovendo a observação e a exploração do ambiente, bem como das atitudes que contribuem para sua conservação.