Prefeitura de Guarulhos colabora com peregrinos na passagem pela cidade rumo à Aparecida









Com a chegada do mês de outubro, o número de peregrinos que caminham em direção a Aparecida, cidade na região do Vale do Paraíba, aumenta em virtude das comemorações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro. Guarulhos é rota de muitos desses devotos, uma vez que ruas e avenidas da cidade dão acesso à rodovia Presidente Dutra, principal via de acesso ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Nesse período, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), dá suporte aos romeiros, garantindo a segurança e a prioridade de passagem, especialmente na travessia das avenidas Antônio de Souza e Presidente Tancredo de Almeida Neves, paralelas à Via Dutra, para a caminhada.

Saúde

A Prefeitura também realiza atendimentos de saúde em três pontos estratégicos na rodovia Presidente Dutra, das 9h às 16h. Eles estão localizados no Posto Sakamoto (KM 210,5 – sentido Rio de Janeiro), nos dias 4, 5, 7, 8, 9 e 10 de outubro; no Posto Farol (KM 208 – sentido Rio de Janeiro), nos dias 4, 5, 7, 8 e 9, e no Posto da Borracharia (KM 216 – sentido São Paulo), nos dias 6, 7 e 8.

Os pontos de atendimento contam com uma equipe formada por um médico, um enfermeiro e dois técnicos ou auxiliares de enfermagem, que fazem o acolhimento com orientações e encaminhamentos aos devotos, além de triagem básica de saúde, atendimento de enfermagem e oferta de hidratação e medicamentos para alívio de dores, sempre com prescrição médica.