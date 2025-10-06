GCM de Guarulhos realiza abertura da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho









A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou a abertura da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), na manhã desta segunda-feira (6), no Adamastor.

O evento contou com a presença do secretário de Segurança Urbana, Gilson Hélio, do Comandante-Geral Adjomar Sousa da Silva e dos GCMs e comandantes das unidades operacionais, além de diversas personalidades civis e militares.

Uma importante palestra sobre assédio no trabalho foi apresentada pelo Dr. Elizeu Soares Lopes, que já atuou como Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo e consultor no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

A Sipat da GCM seguirá até o dia 10 de outubro com a seguinte programação:

7/10, às 8h, Auditório Virgínia Ranalli, no Bosque Maia: roda de conversa sobre saúde mental, com a psicóloga Simone Bitencourt

7/10, às 10h, Auditório Virgínia Ranalli, no Bosque Maia: roda de conversa sobre nutrição, como GCM 2º Inspetor Virgílio

8/10, às 8h, Tenda Verde, no Bosque Maia: atividade laboral

8/10, às 10h, Tenda Verde, no Bosque Maia: palestra do 5º Grupamento de Bombeiros da PM

8/10, às 14h, Rotary Club Guarulhos (rua Soldado Anélio da Luz, Vila Tijuco): palestra sobre prevenção ao câncer de mama com a psicóloga Simone Bitencourt

9/10, às 8h, Sala de Artes do Adamastor: palestra sobre inteligência emocional com o professor e escritor Carlos Serpeloni

9/10, às 10h, Sala de Artes do Adamastor: palestra sobre saúde mental com o engenheiro do trabalho Renato Regis Veras Pedroza, do SESMT

10/10, às 8h, Sala de Artes do Adamastor: apresentação com musicistas da GCM de Guarulhos

10/10, às 9h30, Sala de Artes do Adamastor: palestra sobre prevenção de sinistros com motocicletas, com o Inspetor de Patrulhamento Vitor