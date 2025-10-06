Professores da UNG são reconhecidos em ranking internacional da Universidade de Stanford









Quatro docentes do Programa de Pós-Graduação da Universidade Guarulhos (UNG) compõem a lista dos cientistas mais influentes do mundo em 2025, divulgada pela Universidade de Stanford (EUA), em parceria com a editora Elsevier. O levantamento aponta os 2% de pesquisadores mais citados em trabalhos científicos no ano anterior.

Desde 2020, marcam presença a professora de Microbiologia Oral, doutora Magda Peres; e o professor de Periodontia, doutor Jamil Awad Shibli. Já o professor de Implantologia, doutor João Gabriel Silva Souza, aparece pelo segundo ano consecutivo. Todos fazem parte do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Guarulhos.

O coordenador do Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas (NPDN) e professor do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UNG, Josué de Moraes, também faz parte do seleto grupo há seis anos. Entre suas pesquisas importantes está a série de ensaios voltados à nova formulação de baixo custo para o remédio de verminose. “É uma honra, pelo sexto ano consecutivo, estar entre os cientistas mais influentes do mundo. Dedico esse reconhecimento aos meus alunos, colaboradores e à ciência brasileira, que resiste e transforma vidas”, informa.

O levantamento anual publicado pela Universidade de Stanford ocorre desde 2015. A lista “Science-wide author databases of standardized citation indicators” busca classificar 100 mil autores-pesquisadores dentre todas as áreas científicas.