Alunos da Educação de Jovens e Adultos visitam o Zoológico de Guarulhos









Alunos da turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estudam no período diurno em projeto da Prefeitura de Guarulhos, visitaram o Zoológico Municipal de Guarulhos na manhã desta sexta-feira (3). A visita é parte do projeto pedagógico oferecido aos estudantes, com vivências diferenciadas para além da sala de aula. Isso permite que os alunos conheçam pontos turísticos e históricos e ampliem sua relação com a cidade onde vivem.

De acordo com o currículo da rede municipal para a modalidade de ensino, a visita partiu do pressuposto de que a construção dos saberes não se dá somente no ambiente escolar. Assim, é possível ampliar oportunidades de aprendizagem que potencializem o diálogo entre o saber formal e o não formal.

Durante a visita encantadora, segundo os alunos, a turma explorou o território, conheceu a rotina de alguns animais e compartilhou do sentimento de pertencimento à cidade. Dentre os depoimentos dos visitantes, destaca-se o da aluna Marineide Águeda dos Santos Silva, que viu na oportunidade de voltar a estudar uma chance de ter uma vida melhor.

De acordo com a professora Simone Maldonado, que idealizou a visita e realizou o agendamento junto ao Zoológico Municipal, a iniciativa também permitiu observar o educando em seus diferentes grupos sociais e ambientes. A convite da diretora Márcia Bueno, o passeio com a turma chegou ao fim com almoço na EPG Padre João Alvarez, no Macedo.