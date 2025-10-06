Festa das Crianças anima público cheio de energia dos CEUs Ottawa e Rosa de França

Brincadeiras na areia, cama elástica, jogos e videogames, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, música, dança e muita diversão tomaram conta dos CEUs Ottawa-Uirapuru e Rosa de França no último sábado (4), durante a Festa das Crianças. O evento, que circula pelos espaços educacionais do município até o dia 19 de outubro, é realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação.
Público animado e cheio de energia, a criançada entre 4 e 12 anos participou de diversas atividades lúdicas e recreativas, como oficinas, gincanas, apresentações artísticas e teatrais. Para a participação das crianças é necessário realizar a inscrição presencialmente na unidade mais próxima, das 8h às 17h, apresentando RG, CPF e comprovante de residência. Nos parques Cemea Chico Mendes, no Pimentas, e Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, e no Cemear, no Macedo, não é necessário realizar inscrição prévia. Já no CME Adamastor, é preciso retirar o ingresso na secretaria.
As comemorações do Dia das Crianças seguem animadas nesta quarta-feira (8), com a apresentação do espetáculo Matilda, no Adamastor, às 19h. No sábado (11) e domingo (12), Dia das Crianças, também tem festa no CEUs, centros de incentivo à leitura, parques e demais espaços educacionais da cidade, com programação especial e gratuita para diversão e entretenimento da criançada.
Programação
8/10 – Quarta-feira
19h: CME Adamastor (Peça teatral – Matilda a Comédia Infantil)
11/10 – Sábado
11h: CEU Jardim Cumbica
12h: CMIL Luís de Camões
13h: Cemea Parque Chico Mendes
13h: Cemear
13h: CEU Ponte Alta
12/10 – Domingo
11h: CEU São Domingos
12h: CEU Parque São Miguel
13h: CME Parque Júlio Fracalanza
18/10 – Sábado
9h: CEU Continental
12h: CEU Paraíso-Alvorada
12:30: CMIL Fernando Pessoa
13h: CEU Bambi
13h: CEU Vila São Rafael
19/10 – Domingo
10h: CEU Pimentas
12h: CEU Presidente Dutra
13h: CEU Bonsucesso