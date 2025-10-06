Cine Bento apresenta quatro filmes guarulhenses em sessões gratuitas neste mês









Quatro produções guarulhenses serão exibidas na edição de outubro do Cine Bento, projeto que ocupa o Teatro Padre Bento com filmes e documentários produzidos por artistas da cidade. Na primeira sessão do mês, dia 14, terça-feira, às 20h, serão exibidos os filmes “Palavras Desse Chão” e, em seguida, “Nhandecy – Mãe Terra”. Também na terça, dia 21, às 20h, será a vez dos filmes “Cantoria Urbana” e “Para Miguel, com Amor”.

Conheça as produções

A produção “Palavras desse Chão” aborda a literatura na cidade de Guarulhos em seus caminhos de militância e resistência dos anos 70 até hoje. Tal como a flor de Drummond que brota furando o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio, essa literatura se levanta, existe e resiste. Essa é uma história contada por quem faz literatura e dela se alimenta.

“Nhandecy – Mãe Terra” mostra os indígenas aldeados na cidade de Guarulhos e seus parentes que vivem em contexto urbano e relatam suas vivências, dificuldades e compartilham conhecimentos e sonhos. O documentário dá vez e voz a um povo que sofre discriminação e preconceitos, com a finalidade de romper essas barreiras de forma reflexiva e elucidativa.

Percorrendo os bairros de Guarulhos, o filme “Cantoria Urbana” colheu depoimentos e experiências de pessoas que, mesmo longe de seus locais de origem, mantêm forte a raiz rural. “Como pode uma cultura sobreviver mesmo longe do seu habitat natural?” Essa é a pergunta que a produção busca responder, apresentando a experiência do cordelista Mário Cabral, guarulhense amante da cultura nordestina e da cultura caipira.

Finalizando as exibições de outubro, o filme “Para Miguel, com Amor” fala sobre as histórias que se escondem por trás da dedicatória de um livro sob o olhar de Bernardo que, perdido na própria rotina, encontra um livro que vai mudar sua vida.

Serviço

Cine Bento – Teatro Padre Bento

Rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade

14 de outubro | 20h

– Palavras desse chão

– Nhandecy – Mãe Terra

21 de outubro | 20h

– Cantoria Urbana

– Para Miguel, com Amor

Classificação indicativa: livre