GCM prende dois criminosos por furto de cabos de energia no Parque Cecap

Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na manhã desta terça-feira (7) dois criminosos por furto de cabos de energia da rede pública de iluminação no Parque Cecap.

A equipe flagrou a ação criminosa na avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, onde encontrou uma caixa de inspeção aberta na calçada. Os suspeitos tentaram fugir atravessando a rodovia Presidente Dutra, mas foram alcançados rapidamente.

Com eles, os guardas apreenderam uma mochila, uma marreta e parte dos materiais furtados. Cerca de 100 metros de cabos escondidos nas proximidades também foram recuperados.

A ação reforça o trabalho da GCM no combate aos furtos de fios e cabos, crime que desde a Lei Federal nº 15.181/2025 tem pena ampliada para dois a oito anos de reclusão.