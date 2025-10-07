GCM de Guarulhos garante segurança aos romeiros em direção a Aparecida

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realiza desde sábado (4) uma operação especial de apoio e segurança aos romeiros que seguem em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

As equipes atuam 24 horas por dia até a próxima sexta-feira (10) com policiamento preventivo e pontos fixos de apoio ao longo da rodovia Presidente Dutra, entre os quilômetros 208 e 210,5. A presença da GCM garante tranquilidade e proteção aos peregrinos que fazem paradas para descanso e alimentação durante o trajeto.