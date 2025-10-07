GCM de Guarulhos prende dois traficantes, um deles foragido da Justiça, no Parque Primavera

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na noite de segunda-feira (6) dois traficantes, um deles foragido da Justiça, no Parque Primavera. A equipe localizou os criminosos na rua Andrômeda.

Com eles, foram apreendidos cerca de 500 gramas de entorpecentes — 86 porções de cocaína e 67 de maconha —, além de um celular com restrição e R$ 82 em dinheiro.

A ação reforça o trabalho da GCM no combate ao tráfico de drogas e na captura de foragidos, contribuindo para a segurança e tranquilidade da população de Guarulhos.