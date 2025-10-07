Prefeitura inicia obras de calçada e guarda-corpo na rua Cocho Velho









Após finalizar o muro de arrimo nas margens do córrego Cocho Velho, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta terça-feira (7) as obras para implantação da calçada e do guarda corpo na rua de mesmo nome, na Vila Izabel.

A obra é supervisionada pelas Regionais Pimentas e Cidade Satélite. A novidade é a implantação de guarda corpo que não existia e proporcionará mais segurança para a população.

Concomitantemente à implantação das calçadas e do guarda corpo, as regionais promovem o desassoreamento do trecho do córrego Cocho Velho. A iniciativa tem por objetivo alargar as margens do local, bem como aumentar a capacidade de captação e fluidez das águas, uma vez que os resíduos e detritos acumulados no leito são removidos por meio de uma escavadeira hidráulica.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.