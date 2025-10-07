Prefeitura implanta melhorias no trânsito em trecho da avenida Guarulhos









Em virtude das obras de expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto promovidas pela Sabesp, o trecho da avenida Guarulhos, entre os números 2.281 e 2.151, foi totalmente interditado a partir das 22h desta segunda-feira (6). A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), definiu as vias que deverão ser utilizadas pelos motoristas até a próxima sexta-feira (10), quando os trabalhos devem ser finalizados.

Os motoristas que trafegarem no sentido Shopping Internacional/Ponte Grande continuarão utilizando a avenida Antonieta. Em seguida, deverão virar à esquerda na rua Doze de Outubro para, então, acessar a avenida Carlos Ferreira Endres.

Já para quem segue pela avenida Guarulhos no sentido Centro, o desvio ocorrerá após o viaduto Saraceni. Os motoristas deverão entrar à direita na rua Genaro Vigorito, seguir pela rua Francisco Vilano e, em seguida, acessar a rua Machado para retornar à avenida Guarulhos.

Transporte Público

Para quem utiliza o transporte público, a Semob orienta atenção às sinalizações provisórias nos próximos dias, que indicarão os locais de parada dos veículos.

O ponto instalado na rua Antonieta foi removido, no entanto, as linhas estão autorizadas a embarcar e a desembarcar conforme a demanda e a implantação de pontos provisórios

“Nossos agentes de transporte e trânsito foram deslocados para a região. Eles farão a orientação dos motoristas e munícipes pelos próximos dias”, afirmou o secretário, João Araújo.

Confira as linhas temporariamente afetadas pelas obras:

Municipal: Linha 230

Intermunicipais: 011PR1, 011TRO, 094TRO, 095TRO, 100TRO, 121TRO, 249TRO, 250TRO, 253TRO, 427TRO, 443TRO, 573TRO, 578TRO e 584TRO.