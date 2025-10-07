Prefeitura lança guia prático de alimentação escolar em encontro com coordenadores pedagógicos









A equipe técnica de nutrição do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria de Educação lançou na quarta-feira (1º) a primeira edição do Guia Prático de Ações de Educação Alimentar e Nutricional. Durante a atividade, que aconteceu no Centro Municipal de Educação Adamastor, o material foi entregue aos coordenadores pedagógicos das escolas da rede municipal.

O guia tem a finalidade de propor ideias práticas de atividades que podem ser aplicadas no dia a dia da escola, com descrição da atividade, faixa etária sugerida, objetivo e forma de aplicar, além de anexos com materiais que enriquecem e facilitam e execução da atividade.

Na ocasião, foi abordada ainda a importância da participação multiprofissional na prática de Educação Alimentar e Nutricional nas unidades escolares, com o objetivo de aplicação contínua e permanente e, consequente, melhoria dos hábitos e escolhas alimentares dos alunos.

O encontro também objetivou formar os participantes para que multipliquem junto à equipe, incluindo Educação Alimentar e Nutricional no Projeto Político-Pedagógico da escola. Além disso, a proposta é estimular a reflexão crítica sobre a autonomia dos educandos, de modo a assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e ampliar a compreensão do ato de se alimentar para além da visão estritamente biológica.

O guia está disponível no Portal SE, na página de Publicações e Documentos. Para acessar, clique neste link: (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12343/inline/).