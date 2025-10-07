Defesa Civil de Guarulhos alerta para chuvas e queda de temperatura até sexta-feira









A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil alerta para a passagem de uma frente fria entre terça (7) e sexta-feira (10), após a recente onda de calor, que deve provocar chuvas fortes, rajadas de vento, raios e queda de granizo em diversas regiões do Estado, incluindo a região metropolitana e Guarulhos.

As temperaturas, que ultrapassaram os 30°C na segunda-feira, irão despencar para 17°C na quarta, incluindo nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na quinta, fará ainda mais frio, com os termômetros indicando mínima de 12°C e máxima de 15°C.

A recomendação é que em caso de tempestades os cidadãos permaneçam em local seguro. Em veículos, deve-se evitar locais com possibilidades de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos. Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras ou em que a água ultrapasse 20 centímetros ou não permita a visibilidade do terreno.

Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamentos devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais de risco, tais como deslocamentos de terra, estalos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.

Em caso de emergência, a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199. A colaboração de todos é essencial para minimizar os impactos das condições climáticas adversas e preservar a segurança da população.