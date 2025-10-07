Castra Pet Móvel atende tutores da região do Bonsucesso nesta semana









O Castra Pet Móvel, serviço da Prefeitura de Guarulhos que leva castração gratuita de cães e gatos aos quatro cantos da cidade, permanece nesta semana na sede do Departamento de Proteção Animal, no Bonsucesso. As inscrições foram realizadas presencialmente nessa segunda-feira (6) e as cirurgias de esterilização começaram a ser realizadas nesta terça-feira (7).

Durante a manhã foram castradas fêmeas e à tarde será a vez dos cães machos. Os gatinhos serão atendidos nesta quarta-feira (8). O serviço é totalmente gratuito e leva cerca de 3 horas entre a entrega do cão à equipe de veterinários e a retirada após o animal ter despertado da cirurgia.

Alecíntia Pereira Santiago, 65 anos, moradora do Água Azul, aproveitou a oportunidade para castrar duas cachorrinhas, mãe e filha, Graciele e Serena, respectivamente. Segundo ela, o que a atraiu foi o fato do serviço ser perto de casa e ainda foi de graça, uma vez que não tinha a condição de fazer no particular por ser muito caro.

Durante esta semana, cerca de 300 animais serão castrados gratuitamente no local. Na semana anterior, 330 cães e gatos foram esterilizados no Castra Pet Móvel que estava na região do Pimentas. A agenda da próxima semana do serviço será divulgada em breve.

Adote

O abrigo da Prefeitura, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis no Portal Proteção Animal https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/.