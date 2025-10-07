Polícia Civil prende casal e apreende 52 celulares furtados em Guarulhos









A Polícia Civil prendeu um casal investigado por receptação e furto de celulares na segunda-feira (6), em uma residência em Guarulhos. No local foram apreendidos mais de 50 aparelhos.

As investigações tiveram início após o furto de celulares ocorrido durante um festival em Itaquera, zona leste da capital. O caso foi encaminhado à Justiça, que expediu mandado de busca e apreensão para o endereço dos suspeitos.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes localizaram o casal no imóvel. Foram encontrados 52 celulares e um notebook sem procedência, que foram apreendidos. Diante do flagrante, o casal foi detido.

Segundo as informações, o casal atuava em grandes festivais, furtando celulares com outros envolvidos. Até o momento, oito vítimas foram identificadas. Os aparelhos foram encaminhados à perícia técnica para identificação dos proprietários.

O caso foi registrado como furto, receptação, associação criminosa, cumprimento de mandado e localização de objeto e veículo no 24º Distrito Policial – Ponte Rasa. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos na associação criminosa.