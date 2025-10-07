FIELConecta: networking e oportunidades de negócios na Neo Química Arena









No dia 09 de outubro, às 19h, a Neo Química Arena recebe o FIELConecta, o maior encontro de networking profissional da Zona Leste de São Paulo e Guarulhos, realizado pelo HubFIEL em parceria com a Agência Ponte. A proposta é reunir empreendedores e empresários em uma noite voltada à inspiração, troca de experiências e novas oportunidades de negócio.

Com um formato dinâmico e acolhedor, o FIELConecta vai além dos eventos tradicionais. Cada detalhe foi pensado para gerar conexões reais, oferecer conteúdo de valor e criar um ambiente que estimule parcerias estratégicas.

Um dos destaques da programação é a presença de Junior Araújo, CEO da Perfil Líder, que iniciou sua trajetória profissional aos 13 anos como office boy e hoje lidera uma das maiores indústrias nacionais de perfis elétricos e drywall, referência em inovação e crescimento.

Além da palestra, os participantes terão a chance de ampliar sua rede de contatos em dinâmicas de networking e um happy hour em um dos espaços mais emblemáticos da cidade.

O evento conta com o patrocínio de Van’s Cake, Faixa Nobre Produções, Super Chopp, Luzzona Lab e Cévis Visual Branding.

Serviço – FIELConecta

Data: 09 de outubro de 2025

Horário: 19h às 22h

Local: Neo Química Arena – Hub FIEL – Av. Miguel Ignácio Curi, 111 – Itaquera – São Paulo/SP

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/fielconecta/3095319?_gl=1*15aq69o*_gcl_au*MTY3NDE3MTg3LjE3NTYxNzQ4MTIuMTI2NjM3OTg0Ny4xNzU3NDU1OTE1LjE3NTc0NTU5MTQ.*_ga*NjA2MzYzOTQuMTc1NjE3NDgxMg..*_ga_KXH10SQTZF*czE3NTc1MTQ5NzMkbzE5JGcxJHQxNzU3NTE1MjU5JGozMCRsMCRoMTM5ODY2MDQ3MA..&share_id=copiarlink



