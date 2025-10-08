Atletas da UNG participam dos Jogos Universitários Brasileiros em Natal









Entre os dias 5 e 18 de outubro, alunos-atletas do Departamento Esportivo da Universidade Guarulhos (UNG) participam da 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Natal, Rio Grande do Norte. Entre as 22 modalidades da competição, a UNG terá representantes no handebol masculino, judô e wrestling.

Para os jogos deste ano, a delegação da UNG conta com 16 atletas e dois técnicos. O time de handebol teve sua estreia contra o Uniateneu, do Ceará, nesta terça-feira (07), garantiram sua primeira vitória. Já a aluna do curso de Nutrição e atleta de judô, Ketelyn Araújo conquistou a medalha de ouro. No dia 14 de outubro será a vez do wrestling, com a aluna terá a primeira luta no dia 14 de outubro.

Lucila Francisco, coordenadora de Esporte da universidade, relata suas expectativas para essa edição. “Espero que os JUBs sejam uma experiência marcante dentro e fora das quadras”, diz. Lucila também revela como estão os esportistas nessa fase inicial da competição. “Os atletas estão ansiosos para a estreia, mas estão confiantes e dedicando-se para fazer um bom campeonato”, afirma.

Ativo desde 2016, a equipe esportiva iniciou suas atividades em competições estaduais com times de handebol feminino e masculino. O primeiro título veio em 2017, com a equipe feminina de handebol, garantindo uma vaga para a fase final do JUBs daquele mesmo ano, terminando a competição em 3º lugar no ranking.

Desde então, o quadro de atletas e modalidades da Universidade vem se ampliando. Atualmente, a UNG conta com equipes de handebol, feminino e masculino; basquete, feminino e masculino; atletismo, judô, karatê, tênis de campo e wrestling. Ao longo dos anos, as equipes conquistaram diversos prêmios em torneios de destaque, como: campeão brasileiro de handebol masculino nos Jogos Universitários Brasileiros de 2019 e campeão Estadual Universitário de basquete masculino em 2023.

Entre os atletas que já passaram pelas equipes na Universidade Guarulhos, o ex-aluno João Marcelo (basquete), mais conhecido como Mãozinha, se destaca por sua atuação em equipes da NBA entre 2022-2024 e 2025. E por sua atuação na equipe brasileira de basquete masculino nos Jogos Olímpicos de 2024.