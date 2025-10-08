Guarulhos realiza ações pelo Dia Mundial da Saúde Mental durante o mês de outubro









Em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros equipamentos municipais de saúde realizam, ao longo deste mês, uma série de atividades voltadas à conscientização e promoção da saúde mental.

Nesta sexta-feira (10), data oficial da campanha, o CAPS II Bom Clima apresenta, às 14h, o grupo de coral em uma comemoração especial que ressalta o poder da música e da convivência para o equilíbrio emocional. No mesmo dia, o CAPS III AD promove uma ação simbólica de mobilização com o cartaz interativo “Saúde mental é o que para você?”, convidando o público à reflexão sobre o tema. Já a UBS Bambi aborda a saúde mental no grupo de adolescentes da unidade, às 14h, promovendo o diálogo e a escuta ativa entre os jovens.

No dia 15, às 9h, a UBS Ponte Alta realiza uma roda de conversa sobre o cuidado emocional de mulheres vítimas de violência doméstica. Já no dia 20, também às 9h, a UBS Presidente Dutra promove o encontro “Cuidando da Saúde Mental”, com foco na identificação de sinais de alerta e no fortalecimento do cuidado psicológico.

Já no dia 23, duas atividades simultâneas reforçam o debate sobre o tema: às 9h, o Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics) promove a roda de conversa “Saúde Mental em Foco: como as PICS podem contribuir para o bem-estar emocional”, enquanto a UBS Carmela realiza uma palestra sobre técnicas de controle da ansiedade voltadas a mulheres. Em seguida, no dia 27, o Cemeg Centro realiza a palestra “Saúde Mental e Prevenção da Obesidade”, às 14h, abordando a importância do equilíbrio emocional aliado a hábitos saudáveis.

Encerrando o mês, no dia 30, duas novas ações destacam a integração entre corpo e mente: às 9h, o Cempics conduz a vivência musical “Músicas Bregas”, voltada à socialização e à expressão afetiva, e, às 15h, a UBS Jardim Álamo promove a palestra “Saúde da Mulher, Prevenção a ISTs e Valorização da Saúde Mental”, com foco em informação e autocuidado.

Atividades já realizadas

As atividades começaram no dia 1º com uma roda de conversa promovida pela UBS Parque Alvorada na Associação de Moradores do Parque Alvorada. No dia seguinte (2), a UBS Soberana deu continuidade à programação com uma palestra sobre saúde mental, enquanto o Cemeg Centro iniciou suas rodas de conversa sobre o tema e a prevenção da obesidade, também realizada na segunda-feira (6). Na terça-feira (7), às 14h, a UBS Haroldo Veloso promoveu o encontro do grupo de saúde mental da unidade, marcado por trocas de experiências e atividades voltadas ao fortalecimento de vínculos e à promoção do autocuidado.

Mais informações sobre a programação podem ser obtidas diretamente nas unidades.

Serviço:

Caps II Bom Clima: rua Rafael Colacioppo, 80, Bom Clima

Caps III AD – Álcool e Drogas Arnaldo Bravo Brant: rua Joaquim Miranda, 298, Vila Augusta

UBS Bambi: rua Hibisco, 179, Parque Residencial Bambi

UBS Ponte Alta: rua São Paulo, 107, Jardim Nova Ponte Alta

UBS Jardim Presidente Dutra: rua Nova Yorque, 375, Jardim Presidente Dutra

UBS Carmela: avenida Serra da Mantiqueira, 585, Vila Carmela I

Cemeg Centro: avenida Salgado Filho, 1.148, Centro

Cempics: rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta

UBS Jardim Álamo: rua Nicolina Lapenna Turri, 15, Jardim Álamo

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800, Cidade Parque Alvorada

UBS Soberana: rua Jaboticabal, 393, Jardim Soberana