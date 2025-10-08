Prefeitura promove desobstrução de vala de drenagem ao lado da avenida Projecta









A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), finalizou na última segunda-feira (6) a desobstrução de uma vala de drenagem localizada na avenida Projecta, na Cidade Industrial Satélite.

O serviço, supervisionado pela Regional Cidade Satélite da SAR, contou com o apoio de uma retroescavadeira que removeu resíduos e detritos que obstruíam o local. Com a limpeza concluída, a perspectiva é de que melhore a fluidez das águas e, consequentemente, sejam evitados alagamentos.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade, niciativa de caráter preventivo que tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.