Guarulhos contra o crime bate novo recorde e atinge menor taxa de roubos da história









Guarulhos vem batendo sucessivos recordes no combate à criminalidade. Com investimentos da Prefeitura e ações da GCM (Guarda Civil Municipal) em todas as regiões, o município registrou a menor taxa mensal de roubos da série histórica, iniciada em 2001, e queda expressiva de 30% em relação ao mesmo período de 2024.

Segundo os dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, referentes ao mês de agosto, Guarulhos também registrou o índice mais baixo de roubo de veículos dos últimos 30 meses, com redução de 41,4% na comparação com agosto do ano passado. Entre o roubo de cargas, houve queda de 15% entre agosto de 2024 e agosto de 2025.

Nos oito primeiros meses de 2025, a atual gestão da Prefeitura fortaleceu a GCM com a entrega de 54 novas viaturas e grandes operações contra o crime, intensificando a presença dos agentes de segurança nas ruas para proteger as famílias guarulhenses. O resultado está nos números: em relação a 2024, queda de 7,4% nos roubos de janeiro a agosto deste ano.

O trabalho sério da Prefeitura de Guarulhos e da GCM resultou ainda na diminuição da taxa de furtos de veículos (quase 22% a menos na comparação com agosto do ano anterior) e de outros itens, como celulares, bolsas e carteiras (caíram mais de 10% no mês).

A Prefeitura de Guarulhos segue atuando com firmeza no combate à criminalidade para tornar o município ainda mais seguro para toda a população.