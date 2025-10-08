Inscrições para curso gratuito de assistente de Recursos Humanos terminam nesta quinta-feira









A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo por meio do programa Qualifica SP, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Assistente de Recursos Humanos. São oferecidas 20 vagas, com aulas presenciais no período da manhã.

Com início previsto para 20 de outubro e término em 10 de novembro, o curso tem carga horária total de 80 horas e é voltado a pessoas que desejam se capacitar e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (9), de forma online (link disponível no perfil da Prefeitura de Guarulhos, no destaque “Trabalho”) ou presencialmente em um dos seguintes endereços:

– Av. Antônio Iervolino, 225 – Vila Augusta

– Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo

A iniciativa faz parte das ações da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação (SDET) para ampliar o acesso à capacitação profissional gratuita no município.