O maior Festival do Pescado e Frutos do mar Ceagesp entra na quinta semana e traz cardápio especial para o Dia das Crianças









Nesta quinta-feira (09/10), começa a quinta semana do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp, com muitas novidades no cardápio.

Este evento gastronômico funciona de quinta a domingo e oferece dezenas de opções de pratos à base de peixes e frutos do mar, para o público comer e repetir quantas vezes quiser.

Para entrar no clima logo na entrada o cliente pode apreciar Acarajé com Vatapá, Caruru e Camarão, uma deliciosa Casquinha de Siri e um Caldinho de Peixe.

Em seguida, no salão, pode se deliciar com um buffet completo com uma mesa de pratos frios, Ceviche Clássico Peruano, Salada de Lulas Nacional com Manga,

Mariscos ao Molho Pesto, Salada de Frutos do Mar com molho ceaser, Sardinha à Escabeche, Cheesecake de Salmão, Marisco ao Vinagrete, Maionese de Bacalhau, Tiradito de Manjuba, Kani Kama Tropical, Salada de Arroz Negro com Lula, Cuzcus Paulista de Atum, Salada Mini Legumes, Mix Mini Folhas Baby, Tabule de Quinoa, Salada de Vagem com Mostarda, Cogumelos Selvagem, Vinagrete Clássico, Vinagrete de Coentro, Sunomono, Gengibre em conserva, Cebolas Caramelizadas, Confit de Alho Assado, Chutney de Pimentão em pedaços, Tomate Secchi, Azeitonas Temperadas e Tomate Secchi temperado.

Além disso o público pode se servir dos pratos da mesa quente, entre eles a famosa Paella Marinera, Pirarucu na Brasa, Meca na Brasa ao Molho Iogurte com Dill, Bacalhau com Natas, Filé de Pescada à Milanesa acompanhado por Molho Grego, Moqueca de Cação à Baiana, Bobó de Camarão, Camarão Internacional, Escondidinho de Salmão, Pirão de Peixe, Moqueca de Banana da Terra, Farofa de Abacaxi, Farofa de Dendê, Purê de Abóbora, Arroz Branco, Arroz com Brócolis, Legumes no Vapor, Eisben Assado e Salsichas Alemãs.

Nas mesas, servidos à vontade, o público vai saborear os grandes camarões assados no espeto, o Camarão Crocante com Molho Tártaro, Camarão na Panko, recheado com Catupiry, além de Costelinha de Tambaqui Crocante e Isca de Peixe com Molho de Alho.

Sempre uma novidade

Quem for ao Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp terá, todas as semanas, variados pratos especiais, inclusos no cardápio. Para a experiência ficar ainda mais completa, veja, a seguir, o que o evento oferecerá como pratos extras, diariamente, aos frequentadores

09/10 |QUINTA-FEIRA (Jantar)

Caranguejada e Pirão de Caranguejo

Ostras Frescas

10/10 | SEXTA-FEIRA (Jantar)

Lagosta Sapateira à Thermidor

11/10 | SÁBADO (Almoço e Jantar)

Caranguejada e Pirão de Caranguejo

Ostras Frescas

DIA DAS CRIANÇAS – 12/10 – DOMINGO (Almoço)

Macarrão c/ Camarão no Parmesão Grana Padano

Mini Hambúrguer de Siri com Batatinha Smiles

As crianças também podem se divertir no Espaço Kids, com piscina de bolinhas e escorregadores.

Funcionamento

O evento funcionará no Espaço Gastronômico Ceagesp, sempre de quinta a domingo, nos seguintes dias e horários: Quinta e sexta: das 18h às 23h30 (jantar); Sábados: das 12h às 17h, e das 18h às 23h30 (almoço e jantar); Domingos: das 12h às 17h (somente almoço).

Preço

O valor fixo, que dá direito a aproveitar, à vontade, todos os pratos, é de R$ 129,90 por pessoa. Lembrando que as bebidas e as sobremesas serão cobrados à parte.

Crianças de até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor fixo por pessoa (R$ 64,95). Bariátricos têm 20% de desconto sobre o valor fixo cobrado por pessoa (R$ 103,92), mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

Viagem

Quem quiser, pode levar para casa as delícias da Edição 2025 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp. Confira, a seguir, as opções disponíveis nesta temporada.

· Camarões: R$ 149,90 o kg;

· Ostras: R$ 48,00 a dúzia;

· Kit Acarajé: R$ 45,00;

· Demais pratos: R$ 99,90 o kg.

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição 2025

· Onde: Espaço Gastronômico Ceagesp

· Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo)

· Horários: quinta e sexta, das 18h às 23h30 (jantar); sábados, das 12h às 17h, e das 18h às 23h30 (almoço e jantar); domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

· Estacionamentos: O estacionamento de automóveis é terceirizado e fica no mesmo local. O de motos, tem entrada pelo Portão 2, na mesma avenida.

· Mais informações e cardápio: www.festivaisceagesp.com.br