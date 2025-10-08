Destinos remotos e pouco explorados: porque o modelo de expedição está conquistando viajantes









As viagens no formato expedição estão conquistando espaço no mercado brasileiro de turismo, atraindo cinco perfis de viajantes: aqueles que desejam ir além do convencional em destinos tradicionais; os que sonham se aventurar em lugares pouco explorados; os que querem viajar sem precisar planejar roteiros ou reservas; os que não têm companhia para viajar; e os que só se sentem seguros com acompanhamento de guia em tempo integral. Eles encontram nas expedições o modelo perfeito para viver atividades imersivas, como participar de tradições locais, festivais e interagir com comunidades, em vez de apenas visitar pontos turísticos.

Viver experiências é o que motiva nove em cada 10 brasileiros a viajar, mostrou pesquisa realizada no ano passado pelo Laboratório de Inteligência de Mercado de Viagens, encomendada pelo Sebrae. Neste ano, uma pesquisa da Paytour, plataforma de reservas de passeios e atrações, revelou que, no primeiro semestre de 2025, as vendas de turismo de experiências cresceram 14,7% em comparação com 2024. Na agência Se Tu For, Eu Vou, 60% dos clientes participam de expedições, e a expectativa é chegar a 80%, conta Luis Antonio Caetano, sócio e diretor de expedições da empresa.

Atualmente, a Se Tu For, Eu Vou – Viagens oferece expedições para Japão e China, Coreia do Sul, Tailândia, Islândia, Peru e Egito. “Percebemos que há um mercado a ser explorado neste nicho. Muitas pessoas querem viajar, mas não têm tempo para organizar uma viagem internacional ou não têm companhia. Outras preferem expedição pelas facilidades que este modelo oferece. Só realizamos expedições com roteiros previamente testados. Antes de levar o grupo, viajamos e verificamos voos, hotéis, transfers, restaurantes, atrações, eventos etc. Um líder nosso acompanha o grupo desde a saída do Brasil até o retorno, ajudando no check-in, na imigração, no hotel e até nas compras, além de estar presente em todas as saídas do hotel, jantares, barzinhos e baladas”, enumera Caetano.

Além disso, as expedições oferecem um serviço muito valorizado por brasileiros em viagens internacionais: o acompanhamento de guias locais. “No país de destino, independente do líder que acompanha o grupo desde o Brasil, sempre temos guias locais”, acrescenta Carolina Taketomi, sócia da Se Tu For, Eu Vou. Para garantir segurança mesmo em destinos remotos ou pouco explorados, a agência também disponibiliza aconselhamento médico à distância. “Eu sou médica e cuido dessa parte, orientando quais medicamentos levar. Se algum integrante do grupo tiver um problema de saúde, o líder imediatamente me contata, e realizo a consulta via telemedicina, orientando se é necessário apenas tomar algum remédio ou acionar o seguro viagem e procurar atendimento local”, explica Carolina.

A agência é estruturada para oferecer assistência completa antes e durante a viagem, garantindo que os viajantes se sintam seguros e aproveitem ao máximo as experiências. Isso inclui serviço de concierge no Aeroporto de Guarulhos, que dá suporte na partida da expedição. É um pacote de facilidades que atende especialmente profissionais liberais e empresários, a maioria entre 25 e 55 anos, que não têm tempo para planejar viagens.

Experiências das expedições

O diferencial das expedições também está na curadoria das experiências, que vão muito além de um roteiro turístico tradicional. Na China, por exemplo, os viajantes podem conhecer a Muralha de um jeito inusitado, descendo de tobogã após a visita. No Japão, o grupo participa de uma cerimônia de chá conduzida por uma gueixa, vivência rara até mesmo para turistas experientes. Na Coreia do Sul, vestir o Hanbok – traje típico coreano – para visitar os palácios é mais que uma atividade cultural: é um mergulho na tradição, que rende registros fotográficos únicos.

Na Tailândia, as experiências vão desde prazeres simples, como uma massagem na Khaosan Road, até vivências radicais e divertidas, como provar insetos fritos, testar o “gás do riso” e jantar em um restaurante estrelado Michelin, além de visitar o rooftop que ficou famoso no filme Se Beber, Não Case. Outros destinos oferecem experiências igualmente exclusivas: caçar a aurora boreal na Islândia, participar de uma cerimônia espiritual inca e avistar pinguins e leões-marinhos nas Ilhas Ballestas, ambas no Peru, ou ainda se hospedar em um hotel com vista para as Pirâmides de Gizé e navegar em iate privativo no Mar Vermelho, no Egito. É essa combinação de conforto, segurança e imersão cultural que tem conquistado cada vez mais brasileiros para o modelo de expedição.

Sobre a Se Tu For, Eu Vou – Viagens

A Se Tu For, Eu Vou é uma agência de viagens com sede em São Paulo, especializada em expedições internacionais, roteiros personalizados e pacotes completos, incluindo passagens aéreas, hospedagens e passeios. Fundada por uma médica, um bancário e um ex-CLT, a empresa nasceu da vontade de transformar viagens em experiências únicas, com atendimento de excelência e sem preocupações para os clientes. Com uma abordagem humanizada e prática, a agência oferece suporte integral antes, durante e após a viagem, incluindo acompanhamento de guias locais e líderes de grupo, além de consultoria médica à distância. Seu portfólio abrange destinos como Japão, China, Coreia do Sul, Tailândia, Islândia, Peru e Egito, com foco em vivências imersivas e culturais. A Se Tu For, Eu Vou – Viagens é ideal para quem busca viajar sem estresse, com segurança e autenticidade.