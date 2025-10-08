Novos carros e descontos em ingressos: confira as atrações do Parque Dream Car de São Roque para celebrar o Dia da Criança









Além de ampliar o acervo de carros de cinema e F1, o Parque Dream Car de São Roque (SP) preparou duas promoções especiais para as famílias celebrarem o Dia da Criança neste domingo (12/10), data em que a garotada com até 12 anos de idade não paga entrada no museu. Além disso, durante o mês de outubro os acompanhantes da galera que tem entre 13 e 17 anos ganharão 50% no ingresso para o kart, bônus válido para todas as quartas e quintas-feiras. Também neste domingo, das 9 às 18 horas, ocorre o Megaencontro de Motos do Dream Car, que tem visitação gratuita. Durante o final de semana, ainda serão realizadas apresentações gratuitas de drift.

Distante 60 km da capital paulista, o Dream Car ainda conta com parque de diversões temático, onde é possível adquirir o combo para poder aproveitar todos os brinquedos sem qualquer preocupação. Como o empreendimento é pet friendly, os bichinhos de estimação são muito bem-vindos durante a visita. No shopping a céu aberto, que tem 23 lojas e restaurantes, pais e filhos têm à disposição opções de refeições, lanches e bebidas, além de espaços para jogos e venda de brinquedos. Na Volta dos Sonhos, os pequenos podem ir de carona com seus pais ou pilotos a bordo de supermáquinas como Ferrari, Porsche e Camaro.

Outra novidade pensada para os baixinhos e apaixonados por cinema é a ampliação do setor de modelos famosos nas produções de Hollywood. O acervo conta com três batmóveis e os astros dos filmes Carros e Speed Racer, além de um recém-chegado Chevrolet Camaro 1977 igual ao Bumblebee do filme Transformers. Um exemplar original do DeLorean DMC-12 foi fielmente caracterizado como na trilogia De Volta para o Futuro, permitindo uma verdadeira viagem no tempo.

Além disso, os apaixonados por corridas agora podem se divertir em 4 simuladores de F1 que proporcionam toda a emoção de pilotar nas pistas mais famosas do mundo. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site www.dreamcarmuseu.com.br. Siga o Dream Car no Instagram: @dreamcarsaoroque.

Os próximos eventos no Parque Dream Car:

12/10 (domingo), das 9 às 18 horas: Megaencontro de Motos do Dream Car e programação especial do Dia da Criança

19/10 (domingo), das 9 às 18 horas: Encontro Mensal de Carros Antigos do Dream Car e Encontro do Astra Clube Sorocaba

25/10 (sábado), das 16 às 22 horas: Halloween Furiozza

26/10 (domingo), das 9 às 18 horas: 10º Encontro Nacional do Fiat 147 e Encontro do Fiat 500