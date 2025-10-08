Van Procon nos Bairros atenderá no CIC Guarulhos neste sábado









Os moradores do Jardim Maria de Lourdes e imediações contarão com o atendimento do veículo do Procon Guarulhos, que neste sábado (11) estará estacionado na unidade Guarulhos do Centro de Integração da Cidadania (CIC), localizado na estrada do Capão Bonito, 53, das 9h às 13h.

Desenvolvido pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o projeto Procon nos Bairros disponibiliza semanalmente em uma localidade diferente os mesmos serviços oferecidos nas três agências do Procon.

Na van o consumidor pode abrir reclamações, obter esclarecimentos, informações e solicitar o desbloqueio da Nota Fiscal Paulista. Agentes do Procon Guarulhos irão orientar e verificar reclamações da população sobre estabelecimentos comerciais que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a lei federal nº 8.078/1990.

Canais de Atendimento

A unidades fixas do Procon atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes endereços:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 29, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312