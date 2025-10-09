Semana do Conhecimento 2025 divulga programação completa









A Semana do Conhecimento 2025, que acontece entre os dias 20 e 24 de outubro, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 -Macedo), já tem sua programação completa. Serão palestras, oficinas e apresentações de projetos que valorizam a ciência, tecnologia e inovação e promovem aprofundamento nas discussões relacionadas a temas diversos, entre eles o do evento que neste ano é “Planeta Água: a Cultura Oceânica para Enfrentar as Mudanças Climáticas no Meu Território”.

As atividades são destinadas a diversas faixas etárias, gratuitas e abertas ao público geral.

Conheça a seguir a programação completa:

Segunda-feira, 20 de outubro

18h – Abertura da Semana do Conhecimento

Auditório 7

Terça-feira, 21 de outubro

Das 8h às 17h: Feceg – Apresentação de projetos

Salão de Artes

14h30: Palestra Impactos e Soluções para o Aquecimento Global – Aline Pierrobom Cordeiro

Auditório 2A

15h30: Palestra Guarulhos, Cidade Rumo ao Lixo Zero? – Celi Pereira

Auditório 2A

Das 19h às 22h: Semcitec – Apresentação de projetos

Auditórios 2A, 2B, 3A e 3B

19h: Palestra Juri Simulado – Eduardo Gimenes Romero

Auditório 8

19h: Oficina Aplicação do Teste de Ansiedade – Eduardo Gimenes Romero

Auditório 7

Quarta-feira, 22 de outubro

Das 8h às 17h: Feceg – Apresentação de projetos

Salão de Artes

10h: Palestra Lixo: da Terra ao Mar – Giovanna Bento Rubini da Silva

Auditório 2A

15h: Palestra Qualidade de Vida x Saúde Mental x ODS – Cacilda Costa Paranhos

Auditório 2A

16h: Cine Debate: E Eu com o Lixo? – Celi Pereira

Auditório 2B

Das 19h às 22h: Semcitec – Apresentação de projetos

Auditórios 2A, 2B, 3A e 3B

19h: Palestra Direitos Humanos e Guerras Contemporâneas: Uma Análise à Luz do Humanismo Integral – Moacir Ferreira Filho

Auditório 8

Quinta-feira, 23 de outubro

Das 8h às 17h: ExpoCriatividade – Apresentação de projetos

Salão de Artes

Das 19h às 22h: Semcitec – Apresentação de projetos

Auditórios 2A, 2B, 3A e 3B

19h: Palestra Pensar Global, Agir Local: O Desafio Lixo Zero para Universitários – Giorge Alexandre dos Santos

Auditório 8

Sexta-feira, 24 de outubro

Das 8h às 17h: Exposição de produtos – Economia Criativa

Saguão

11h: Painel Transformando Territórios: O Papel da Educação Ambiental no Futuro dos Negócios – Giorge Alexandre dos Santos

Auditório 2A

14h: Cases Empreendedores – Economia Criativa

16h: Palestra Criatividade como Ferramenta de Gestão

Auditório 2A

Das 18h às 22h: Cerimônia de encerramento e premiação

Teatro

As inscrições prévias podem ser realizadas através do site: semanadoconhecimento.guarulhos.sp.gov.br/atividades. No portal, o usuário deve se cadastrar e acessar as atividades que deseja participar.