Prazo de credenciamento para o Banco de Alimentos é prorrogado até 14 de outubro









A Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil de Guarulhos prorrogou até terça-feira (14) o prazo de inscrições para o Edital de Credenciamento Público nº 003/2025, que tem como objetivo credenciar Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em participar do Banco de Alimentos do município.

O chamamento visa a ampliar a rede de entidades parceiras em ações voltadas à segurança alimentar e nutricional, fortalecendo políticas públicas de combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Nesta edição, o processo de inscrição passou a ser realizado exclusivamente de forma digital, o que motivou a prorrogação do prazo para garantir que mais organizações possam participar.

Após o término das inscrições, as propostas serão analisadas entre os dias 15 e 20 de outubro, e o resultado preliminar será divulgado em 21 de outubro. O período para interposição de recursos vai de 22 a 24 de outubro, e o resultado final será publicado no dia 28 de outubro.