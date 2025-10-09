Casas da Mulher recebem ações do Outubro Rosa na próxima semana









Entre as atividades previstas nas Casas da Mulher Clara Maria na próxima semana, entre 13 a 17 de outubro, estão rodas de conversa sobre saúde feminina e aferição de pressão arterial, que fazem parte da campanha Outubro Rosa (prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama), em parceria com a Secretaria de Saúde. A programação nos equipamentos da Prefeitura de Guarulhos inclui também oficinas de alongamento de unha, de confecção de bolsas de crochê e de artesanato em gesso; curso de informática para as assistidas já inscritas e atendimento com nutricionista.

A iniciativa é da Secretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que visa acolher e promover a autoestima e autonomia femininas, a inclusão digital, oferecer conhecimento que possibilite geração de renda e empreendedorismo, e o empoderamento da mulher. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2472-1213.

Programação

13/10 (segunda-feira)

9h – Ação de Saúde do Outubro Rosa (roda de conversa sobre saúde feminina e aferição da pressão arterial) – Casa da Mulher Pimentas

13h – Oficina de Alongamento de Unha – Casa da Mulher Recreio São Jorge

14h – Oficina de Bolsas de Crochê – Casa da Mulher Bom Clima

14/10 (terça-feira)

8h – Curso de Informática (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Vila Galvão

13h – Curso de Informática (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Vila Galvão

13h – Curso de Empreendedorismo (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Haroldo Veloso

15/10 (quarta-feira)

8h – Curso de Informática (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Vila Galvão

9h – Ação de Saúde do Outubro Rosa (roda de conversa sobre saúde feminina e aferição da pressão arterial) – Casa da Mulher Haroldo Veloso

13h – Curso de Informática (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Vila Galvão

14h – 14h – Oficina de Bolsas de Crochê – Casa da Mulher Recreio São Jorge

16/10 (quinta-feira)

14h – Oficina de Bolsas de Crochê – Casa da Mulher Pimentas

17/10 (Sexta)

9h – Atendimento com nutricionista – Casa da Mulher Recreio São Jorge

14h – Oficina de Artesanato em Gesso – Casa da Mulher Pimentas

Os endereços das Casas da Mulher Clara Maria podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria .