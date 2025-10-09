Shopping Bonsucesso celebra Dia das Crianças com recreação infantil gratuita

Nos dias 11 e 12 de outubro, a partir das 14h, o Shopping Bonsucesso promove um fim de semana especial para comemorar o Dia das Crianças. Oficinas criativas, brincadeiras interativas e um espaço temático fazem parte da programação gratuita.

Os pequenos poderão se divertir em oficinas de maquiagem artística e esculturas em balões, além de participar de diversas brincadeiras espalhadas pelo shopping, conduzidas por uma equipe de recreadores. Além disso, para deixar a experiência ainda mais mágica, o espaço contará com um lounge temático, com penteadeiras e puffs, convidando as crianças a soltarem a imaginação em um ambiente acolhedor.

As atividades são abertas ao público e não requer agendamento prévio, garantindo a participação livre de todos.

Diversão e presentes por todo shopping

O parque Pikoki Diversões reúne experiências indoor para todas as idades, com atrações como autopista, barco viking, boliche, elevador, cama elástica, mini roda-gigante, entre outras. Quem busca aventura pode se divertir no Rilix Coaster, simulador de montanha-russa em realidade virtual. Para passeios mais tranquilos, os pais podem alugar os carrinhos temáticos da For Kids. Informações sobre valores e faixa etária de cada atração podem ser conferidas diretamente com os operadores no shopping. (Circuitos Cinemas, Big Fun, Selva Encantada e Pikokí)

Para os amantes de cinema, a programação do Circuito Cinema traz os principais lançamentos da temporada, garantindo entretenimento para todas as idades. A programação completa está disponível no site.

Na hora de escolher o presente ideal, o shopping oferece uma ampla variedade de lojas, com opções que vão de roupas, acessórios e itens de beleza a livros e brinquedos. Entre elas estão: Kidstok, C&A, Marisa, Pernambucanas, Natura, Dafyne, Letrinha e outras, que preparam promoções como Bobs, Marisa, Chiquinho, Pernambucanas, Giraffas, Sandry, McDonald’s .

O Shopping Bonsucesso fica localizado na Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308 – Jardim Albertina.