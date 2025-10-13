Prefeitura realiza ações de combate à dengue em 53 áreas da cidade





Na semana passada, entre os dias 6 e 10 de outubro, os agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Guarulhos realizaram ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, em 53 áreas da cidade. As atividades incluíram bloqueios, avaliação de densidade larvária (ADL), vistorias em pontos estratégicos, como borracharias e ferros-velhos, e atendimentos a denúncias da população sobre possíveis criadouros.

Na segunda-feira (6), as equipes realizaram bloqueios no Jardim Imperador e ADL nos bairros Jardim Aida, Recreio São Jorge, Vila Fátima, Vila Barros, Parque Renato Maia, Pimentas, Lavras, Jardim Presidente Dutra, Cidade Soberana e Vila Augusta. Houve ainda visitas a pontos estratégicos no Jardim Adriana, Vila Galvão, Gopoúva e Jardim Imperial, além de atendimentos a denúncias na Vila Any, Jardim Presidente Dutra, Cabuçu e Taboão.

Na terça-feira (7), as ações de bloqueio ocorreram no Parque das Seringueiras e Vila Fátima. A avaliação de densidade larvária foi realizada no Jardim Vila Galvão, Recreio São Jorge, Jardim Munhoz, Cumbica, Jardim Paraventi, Parque São Miguel, Cidade Soberana e Jardim Presidente Dutra. As equipes também vistoriaram pontos estratégicos no Gopoúva, Vila São Rafael e Jardim Paraíso, e atenderam denúncias no Centro, Vila Galvão, Jardim São João e Cumbica.

Na quarta-feira (8), o Jardim Las Vegas recebeu bloqueios e ADL, que também contemplou os bairros Ponte Grande, Jardim Munhoz, Cumbica, Taboão, Jardim Santo Afonso, Vila Paraíso, Jardim Jade, Cabuçu, Cidade Soimco, Vila Fátima, Gopoúva e Jardim Presidente Dutra. Pontos estratégicos foram verificados no Picanço, Jardim Presidente Dutra, Ponte Alta e Vila Nova Bonsucesso. As denúncias atendidas concentraram-se no Jardim Bela Vista, Picanço e Pimentas.

Na quinta-feira (9), as equipes retornaram ao Jardim Las Vegas para novas ações de bloqueio e realizaram ADL no Cabuçu, Jardim Bela Vista, Jardim Jade, Pimentas, Vila Rio de Janeiro, Cidade Aracília, Cidade Parque Alvorada e Parque Santos Dumont. Pontos estratégicos foram vistoriados no Jardim Paraíso, Bela Vista, Taboão e Vila Nova Bonsucesso. Também houve atendimentos a denúncias no Cecap, Mato das Cobras, Jardim Fortaleza, Jardim Cumbica e Bonsucesso.

Na sexta-feira (10), os bloqueios foram realizados nos bairros Jardim Vila Galvão, Cumbica, Itapegica, Jardim Presidente Dutra, Vila Galvão, Taboão, Gopoúva, Jardim Santa Cecília, Lavras, Mato das Cobras e Cumbica. As equipes também vistoriaram pontos estratégicos no Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz, Cumbica, Cidade Parque Alvorada, Vila Pires e Jardim Brasil, e atenderam denúncias de focos de dengue no Cabuçu, Itapegica e Vila Galvão.

Sobre a ADL

A Avaliação de Densidade Larvária (ADL) é um procedimento realizado pelos agentes de controle de endemias para medir a quantidade de larvas do mosquito Aedes aegypti em determinada área. Essa prática é fundamental para identificar focos potenciais do mosquito, monitorar a proliferação da espécie e orientar ações preventivas, como bloqueios e visitas a pontos estratégicos. Em Guarulhos, a ADL é realizada três vezes ao ano, geralmente nos meses de janeiro, maio e outubro, permitindo um monitoramento contínuo da infestação. Por meio da ADL, a Prefeitura consegue planejar e direcionar com mais eficiência os esforços de combate às arboviroses, reduzindo o risco de surtos de dengue, zika, chikungunya e febre amarela.