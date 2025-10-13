Casa da Mulher Pimentas recebe ações de saúde do Outubro Rosa





Cerca de 40 mulheres participaram na manhã desta segunda-feira (13) de uma ação do Outubro Rosa, mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, que incluiu uma roda conversa sobre a saúde feminina, ministrada por profissionais da saúde, e teste de glicemia (detecção de diabetes) na unidade Pimentas da Casa da Mulher Clara Maria. Na quarta-feira (15), 9h, será a vez das usuárias da Casa da Mulher Haroldo Veloso receberem a ação.

A subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus, acompanhou a atividade. O objetivo do Outubro Rosa é mais do que uma campanha, se configura em um chamado para que cada mulher olhe com carinho para a própria saúde.

Vanessa acredita que promover momentos como este, em parceria com a Secretaria da Saúde, reforça o compromisso da administração municipal em cuidar, informar e acolher, uma vez que, quando a mulher tem acesso à informação e à prevenção, ela tem mais autonomia e qualidade de vida.

A iniciativa da subsecretaria aconteceu em parceria com a Secretaria da Saúde, especificamente com a participação das UBSs Nova Cidade, Uirapuru e Santo Afonso.

A proposta é conscientizar o público feminino sobre a importância do autocuidado, da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Entre os assuntos tratados estiveram também infecções sexuais transmissíveis (IST) como HIV e sífilis.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.