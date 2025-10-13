Clubinho do Violão leva ao palco crianças do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos





Sete crianças do Clubinho do Violão ocuparam na noite de sexta-feira (10) o palco do auditório da Biblioteca Monteiro Lobato em uma apresentação musical gratuita. Os pequenos, todos estudantes do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, reuniram-se em uma apresentação especial de Dia das Crianças, coordenada pelo professor de violão, Victor Castellano.

O repertório contou com grandes clássicos especialmente elaborados para esta camerata infantojuvenil de violões, dentre os quais “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga; “Marchas de Pompa e Circunstância”, de Edward Elgar; “Uirapuru “, de Waldemar Henrique; “Maria Maria”, de Milton Nascimento e “Sítio do Pica-pau Amarelo”, de Gilberto Gil.

Com idades entre 13 e 15 anos, o grupo que se apresentou nesta edição do clubinho foi composto por Isadora Kaori, Miguel Sobral, Sofia Barros, Sofia Mejia, Pedro Cunha, Pedro Oliveira e Diogo Andrieco. Na plateia, familiares e amigos registraram diversos momentos da apresentação com a feição repleta de orgulho dos avanços obtidos em sala de aula pelos estudantes.

Clubinho do Violão e formação inicial

As aulas do Clubinho trabalham para oferecer aos alunos o conhecimento básico e o aprimoramento no domínio da técnica de execução do violão, através de aulas coletivas, proporcionando contato com o repertório popular e clássico através de arranjos que respeitem diferenças de níveis técnicos e de idade. É a porta de entrada para aqueles que desejem ingressar no curso regular de violão do Conservatório Municipal de Artes.

Apresentações gratuitas

Os grupos musicais formados por alunos e professores do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos realizam mensalmente dezenas de apresentações gratuitas onde é possível, além de aproveitar um bom show, assistir aos resultados dos trabalhos pela instituição de ensino. Em novembro, mais de 15 eventos estão programados para acontecer e a agenda pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.