Clínica de Odontologia da UNG oferece tratamento ortodôntico gratuito para crianças nesta terça-feira





Na próxima terça-feira (14), o curso de mestrado em ortodontia da Universidade Guarulhos (UNG), promoverá a seleção de crianças entre 8 e 12 anos que queiram realizar tratamento ortodôntico gratuitamente. A avaliação será na Clínica-Escola de Odontologia da Instituição, localizada na Ladeira Campos Sales, no centro de Guarulhos, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

A triagem será realizada com o público infantil que nunca realizou tratamento ortodôntico. A iniciativa visa integrar a oferta de tratamento especializado para quem não possui condições de arcar com os custos do procedimento em clínicas particulares e contribuir para a prática acadêmica dos alunos do programa de mestrado da UNG.

“O projeto é uma ótima oportunidade para famílias que não possuem acesso a tratamentos ortodônticos de qualidade e sem custos financeiros”, informa Ana Carla Nahas, professora do curso de mestrado em Ortodontia.