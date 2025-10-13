Guarulhos cresce 24% em empreendedorismo e se consolida como polo de negócios no país





Os números comprovam que Guarulhos tem se tornado um dos principais polos de empreendedorismo do país em 2025, graças ao impulsionamento da atividade econômica promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET).

Entre janeiro e agosto deste ano, a criação de empresas e MEIs em Guarulhos disparou 24,39% na comparação com o mesmo período de 2024, contabilizando mais de 31 mil empresários e microempreendedores individuais que movimentam o comércio, a indústria e os serviços no município.

Somente entre os MEIs, o aumento em 2025 foi ainda maior, 29,63% em relação ao ano anterior. Até agosto, Guarulhos ultrapassou 25,7 mil microempreendedores individuais. Entre as empresas, a geração de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) cresceu 11,24%, totalizando 5.245 inscrições segundo a SDET, com dados da Receita Federal do Brasil.

Situada no pódio das maiores economias do Estado de São Paulo e entre as 10 mais do Brasil, Guarulhos é referência nacional nos setores de logística, indústria e comércio. Com o Aeroporto Internacional, a cidade é uma porta de entrada para o país, conectando mercados globais e possibilitando o desenvolvimento de novos negócios. Além disso, é reconhecida pela força dos pequenos negócios e pelas políticas públicas que incentivam a formalização, capacitação e inovação no setor empresarial.

Nesta semana, Guarulhos consolida sua importância no mundo dos negócios ao participar da Feira do Empreendedor 2025, maior evento de empreendedorismo do estado de São Paulo, que será realizada de 15 a 18 de outubro, no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 km, Vila Água Funda, São Paulo.

No estande de Guarulhos, o público terá acesso a uma verdadeira vitrine de oportunidades que demonstram a diversidade e o potencial da cidade:

Startups locais com soluções inovadoras em tecnologia e serviços digitais, evidenciando o espírito empreendedor da cidade.

Produtos autênticos que representam o comércio e a indústria local, incluindo alimentos, bebidas artesanais e iniciativas sustentáveis.

Espaço para networking, com orientação a empreendedores que desejam abrir ou expandir seus negócios em Guarulhos.

Experiência cultural e turística, destacando a cidade como um destino vibrante, acolhedor e cheio de possibilidades.