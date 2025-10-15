Estudantes participam de passeio educativo sobre mudanças climáticas e práticas sustentáveis





O Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali recebeu, nessa terça-feira (14), alunos e professores do Colégio Augusto Ruschi para uma conversa com os educadores ambientais da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade.

Durante o encontro os alunos ficaram sabendo mais sobre mudanças climáticas, sustentabilidade e biodiversidade da cidade, temas interligados e que afetam a vida de todos. O trajeto incluiu o Orquidário Municipal, que abriga mais de três mil plantas de extrema importância para atrair polinizadores com as abelhas, insetos responsáveis pela reprodução da fauna.

Os participantes percorreram ainda as trilhas do Bosque Maia, onde conheceram as práticas sustentáveis do parque. A turma também passou pelo minhocário, onde restos orgânicos, como sobras de alimentos, folhas secas e aparas de jardim são utilizadas para produzir adubo e biofertilizante, em vez de serem enviadas ao aterro sanitário como lixo comum.

No Viveiro Educador do bosque, os alunos conheceram o telhado verde, a estação de reaproveitamento de águas das chuvas e ainda aprenderam um pouco sobre a fauna e a flora do Bosque Maia.

O objetivo do passeio é multiplicar conhecimento sobre práticas sustentáveis entre os jovens e, assim, colaborar com a formação de indivíduos mais responsáveis em relação à preservação do meio ambiente.

Escolas, associações, clubes e grupos de amigos podem agendar visitas monitoradas gratuitas pelas trilhas do maior parque urbano da cidade pelos telefones (11) 2475-9858 ou 2482-1667 ou através do e-mail [email protected].