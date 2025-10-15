Zoo celebra o Dia das Crianças com brincadeira e conscientiza público sobre o tráfico de animais





Os micos-de-cheiro Mani, Tuco e Cacá, irmãos resgatados do tráfico de animais, serviram de inspiração para a criação do desafio lúdico para crianças realizado equipe de educação ambiental do Zoológico de Guarulhos, para celebrar o Dia das Crianças. A brincadeira educativa teve início na terça-feira (14) e se repete nesta quarta e quinta-feira (15 e 16), entre 10h e 15h (pausa para almoço entre meio-dia e 13h30).

Para participar do desafio, basta comparecer em frente ao recinto dos micos-de-cheiro, localizado ao lado do posto da GCM no zoo. Separados em grupos de até dez crianças, os pequenos ouvem uma breve explicação sobre a origem dos animais que inspiram a brincadeira e depois participam do jogo de tabuleiro em formato de palmeira buriti, escolhida por se tratar de uma palmeira nativa da Amazônia com o fruto que serve de alimento para a espécie.

Aqueles que acertam as respostas para as perguntas feitas pela equipe avançam até chegar ao topo da palmeira. Os vencedores recebem um folheto Bobbie Goods para pintar. Os demais grupos recebem um convite para participar e tentar vencer em outra jogada. O jogo tem perguntas adaptadas às idades dos participantes.

O Zoológico de Guarulhos possui entrada gratuita, área para piquenique, parquinho infantil, lanchonete. O parque abriga centenas de animais, a grande maioria da fauna brasileira, dois grandes leões, Madiba e Kalipha, lagos e ampla área verde. A entrada é gratuita. O endereço é rua Dona Glória Pagnoncelli, 244, Jardim Rosa de França.