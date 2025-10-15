Ginástica acrobática de Guarulhos garante tetracampeonato por equipe no Troféu São Paulo





A equipe de ginástica acrobática de Guarulhos, Acrorit, garantiu o tetracampeonato por equipe no nível 2 do Troféu São Paulo – 2ª fase da Copa São Paulo. O evento contou com a participação de cinco entidades e aconteceu no Ginásio Bonifácio Cardoso, na Vila Tijuco, durante o final de semana, dias 11 e 12.

Além do título, as equipes garantiram também várias medalhas. No pré-infantil duplas, Thalita Silva e Maria Eduarda Amorim foram campeãs no solo A; Gabrielly Silva e Anna Mayra garantiram o primeiro lugar no solo B, e Lara Santana e Linnydi Correia foram vice-campeãs no solo B.

No pré-infantil por trio, Ana Luiza Lima, Izadora Queiroz e Julia Ribeiro foram campeãs no solo A; Ana Luize Costa, Carolina Restoldo e Julia Nakamoto ficaram em quinto no solo A, e Heloisa Ramos, Isabela Souza e Rafael Rocha ficaram na quarta colocação no solo B.

No infantil por trio, Alice Siqueira, Alice Vasconcelos e Isadora Gomes foram campeãs no solo A, e Leticia Camini, Esther Cavalcante e Manuela Simões ficaram com o vice no solo B. No infantil intermediário por trio, Leticia Ruiz, Isabella Garcia e Mel Tavares ficaram com o bronze.

Já pela Copa São Paulo nível 1, Fernanda Ruiz, Luisa Monteiro e Lorena Gabaldi foram vice-campeãs, e Giulia Hirata, Geovanna Lima e Kemilly Lucas ficaram em quarto lugar.

Pela Copa São Paulo nível 2, na categoria pré-infantil de 9 a 15 anos por dupla, Rafaela Mizuki e Lavinia Rangel foram campeãs. Pela mesma categoria, mas no trio, Alicia da Silva, Helisa Freire e Giovanna Marcelino também garantiram o ouro. Na categoria infantil de 11 a 16 anos, o trio Ana Clara Ribeiro, Emanuela Damasco e Heloisa Dalter também foi campeão, assim como a dupla da categoria juvenil de 12 a 18 anos, Marina Paiva e Gabriella Menezes.

As atletas foram acompanhadas pela comissão técnica formada por Ana Zarantonelli, Juliana Zarantonelli, Gabriela Gomes e Priscila Almeida.

Corpo em Ação

Ainda no fim de semana, a equipe guarulhense de ginástica rítmica participou da Copa Corpo em Ação e garantiu dez medalhas. A competição aconteceu em Santos, litoral sul de São Paulo.

Pelo juvenil intermediário, Maiumy Andrades ficou em primeiro lugar nas maças e em quarto lugar no individual geral. No pré-infantil elite, Maria Eduarda Lima garantiu três medalhas de prata, sendo uma na bola, outra na corda e a terceira no individual geral.

Pelo juvenil elite, Kauanne França garantiu bronze nas maças, prata na fita e ficou em terceiro lugar no individual geral. Já no adulto elite, Sara Gonçalves foi prata no arco e ouro na bola e no individual geral.

Outros resultados

A equipe de handebol feminino infantil Aciseg/Guarulhos venceu pela primeira vez no Campeonato Paulista da modalidade no último sábado (11), por 26 a 19 contra a equipe de Jacareí. A disputa aconteceu no Ginásio Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisca.

Pela Federação Paulista de Basquete, a equipe sub-16 da Apagebask/Guarulhos venceu Santo André por 69 a 52, na sexta-feira (10), no CSE João do Pulo, no Jardim Divinolândia. Já no sábado (11), pela Nova Copa Basquete, a equipe sub-19 da Apagebask/Guarulhos venceu o Instituto J. Padola, por 42 a 37, no Complexo Esportivo Pirituba.