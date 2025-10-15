GCM de Guarulhos captura homem procurado por homicídio no Água Chata

Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturaram na segunda-feira (13) um homem procurado pela Justiça por homicídio. A equipe realizava patrulhamento preventivo na estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Água Chata, quando abordou o suspeito.

Durante a verificação no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) foi constatado um mandado de prisão em aberto expedido pelo Fórum da Comarca de Frutal, em Minas Gerais.

A ação reforça o compromisso da GCM com a segurança e a proteção da população guarulhense.