GCM apreende adolescente com 6,2 kg de drogas e mais de R$ 5 mil no Jardim Cocaia





Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam nesta quinta-feira (9) um adolescente de 17 anos com 6,2 kg de entorpecentes e R$ 5.138 em espécie no Jardim Cocaia.

Durante patrulhamento preventivo pela rua Valter Pinto, a equipe flagrou o infrator carregando uma bolsa e uma mochila que continham 1.390 porções de maconha e 610 de cocaína, além de dinheiro e um celular.

O jovem já tinha passagem por tráfico de drogas. O Caso foi registrado e encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.