Guarulhos exibirá final da novela ‘Vale Tudo’ em telão no Bosque Maia





Quem matou Odete Roitman? O maior mistério da teledramaturgia será desvendado em Guarulhos. O último capítulo da novela “Vale Tudo” irá ao ar na noite desta sexta-feira (17) e ganhará exibição especial e gratuita em um telão instalado no Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº).

A iniciativa é uma parceria da Globo com a Oktoberfest, realizada no Bosque Maia desde o início deste mês, com apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A partir das 21h, o telão de LED do palco principal no Bosque Maia se transformará em um grande televisor para uma exibição pública, gratuita e especial do capítulo que finalmente revelará a autoria do crime mais comentado da teledramaturgia brasileira: o assassinato de Odete Roitman.

Em “Vale Tudo”, cinco personagens são apontados como suspeitos da morte de Odete (Debora Bloch): César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos). Cada um carrega motivações ocultas, comportamentos suspeitos e relações complexas com a vítima, o que torna a investigação ainda mais intrigante.

Os guarulhenses estão convidados para descobrir, em primeira mão e em grande estilo, o desfecho do remake de “Vale Tudo” no Bosque Maia.

Serviço

Exibição pública e especial do último capítulo de “Vale Tudo”

Data: 17 de outubro (sexta-feira), a partir das 21h, na Oktoberfest Guarulhos, dentro do Bosque Maia

Entrada gratuita