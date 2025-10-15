Ação integrada de GCM, CSI e PM prende três criminosos armados em veículo roubado

Uma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, a Polícia Militar e a Central de Segurança Integrada (CSI) resultou na prisão de três criminosos na tarde de terça-feira (14), no Jardim Ferrão.

A operação começou após as câmeras da CSI identificarem um veículo Citroën preto envolvido em roubos na região, circulando pela estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Com base nas informações do monitoramento, equipes da Inspetoria Leste localizaram o carro e prenderam dois homens, um deles armado com um revólver calibre 38 com seis munições. O terceiro suspeito tentou fugir, mas foi capturado por policiais militares com apoio das informações repassadas pela CSI. Ele era foragido da Justiça.

O veículo usado pelos criminosos havia sido roubado e estava clonado com placas falsas. Também foram apreendidos dois celulares.

A ação integrada reforça a eficiência da cooperação entre GCM, PM e CSI no combate à criminalidade e na proteção da população guarulhense.