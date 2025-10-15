GCM de Guarulhos prende traficante e apreende mais de 3 kg de drogas em duas ações





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou duas importantes ações contra o tráfico de drogas na terça-feira (14), que resultaram na apreensão de mais de 3 quilos de entorpecentes e na prisão de um traficante.

No Parque Primavera, agentes do Canil prenderam um homem com 2,3 kg de drogas. A equipe patrulhava a rua Andrômeda quando o suspeito, ao notar a viatura, entrou em uma área de mata e foi detido em um barraco desabitado. Com o apoio de cães farejadores, os guardas localizaram 720 porções de cocaína e 460 de maconha.

Já no bairro Cidade Satélite, agentes da Inspetoria Leste apreenderam cerca de 800 gramas de drogas na rua Estrela D’Alva. Durante a varredura, os guardas encontraram uma sacola com 405 porções de cocaína e 145 de maconha.

As ações reforçam o trabalho constante da GCM no combate ao tráfico e na proteção da população guarulhense.